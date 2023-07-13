استضافة القاهرة المعرض والمؤتمر الأفريقي الثاني لعام 2023، المخصص لسوق الرعاية الصحية والصيدلة، حيث اقيمت هذه الفعالية تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي ويجمع وفودًا ومشاركين من أكثر من 70 دولة، بما في ذلك من شركة روساتوم الحكومية، الذي شارك ممثلوها بشكل فعال في برنامج الأعمال، حيث تحدثوا عن الحلول والمنتجات الروسية عالية التقنية في مجال الرعاية الصحية.

وعلى هامش المعرض وجد جناح عرض لشركة روساتوم مخصص للحلول التي تقدمها شركة روساتوم في مجال الطب النووي، تحدثنا مع "إيغور أوبروبوف" الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم هليث كير "Rusatom Healthcare" ، القسم الذي يروج للتقنيات النووية الروسية في مجال الطب، وكذلك تقنيات الإشعاع لمراكز التشعيع والتعقيم.تم إنشاء الشركة على أساس مؤسسات ومعاهد روساتوم بهدف التطوير الشامل للتقنيات الطبية في روسيا والخارج. يشار إلى إن شركة Rusatom Healthcare تتطور في أربعة مجالات رئيسية هي:1- حلول شاملة جاهزة في مجال الطب. 2- إنتاج وتوريد منتجات النظائر (50 دولة في العالم). 3- معدات التشخيص والعلاج. 4- حلول للتطبيقات الصناعية لتقنيات الإشعاع.

إلى نص الحوار:

1. شركة روساتوم معروفة في المقام الأول ببناء محطات الطاقة النووية. لماذا تهتم روساتوم في مجال الطب النووي؟

لا يزال الكثير من الناس يعتقدون أن الصناعة النووية ليست سوى محطات طاقة نووية ومنتجات ذات طابع عسكري. لكن في الحقيقة الطاقة النووية هي مجرد الجزء البسيط من هذا الجبل الجليدي الضخم الممثل بالصناعة النووية بشكل عام. أياً يكون الأمر فإنه يكاد يكون من المستحيل أن نتخيل أنفسنا في هذه الحياة المعاصرة من دون التكنولوجيا النووية. فالحديث يدور بالاضافة إلى الأمور الأخرى عن مسرعات الجسيمات العملاقة، التي يحاول العلماء من جميع أنحاء العالم من خلالها حل لغز أصل الكون، وكاسحات الجليد النووية التي تعمل على استكشاف القطب الشمالي، وكذلك مئات الآلاف من الأرواح التي تم إنقاذها بمساعدة تقنيات الطب النووي. لقد قامت روساتوم على مدى سنوات عديدة بدراسة وتطبيق كل هذه الأبحاث والعلوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الطب النووي اتجاه علمي حديث العهد في العلوم الطبية، بدأ يتطور على نطاق واسع في الستينيات من القرن الماضي. والنتائج واضحة اليوم، فمن دون هذا العلم أصبح من المستحيل ببساطة تشخيص وعلاج العديد من الأمراض. إذ يتضمن الطب النووي إدخال جرعات صغيرة وآمنة من الأدوية الإشعاعية، التي هي عبارة عن مركبات كيميائية تحتوي على مادة مشعة ويمكن استخدامها لتشخيص الأمراض المختلفة وعلاجها.أما فيما يتعلق Rusatom Healthcare فهو عبارة عن قسم يجمع كل الخبرات الواسعة لشركة روساتوم الحكومية في مجال الرعاية الصحية. في إشارة إلى إن روساتوم اليوم شريك مع الدولة تعمل على زيادة أعمار المواطنين وتحسين نوعية حياتهم. علماً أننا في مجال الطب نعمل في ثلاثة اتجاهات رئيسية:• نقوم بانتاج النظائر الطبية والمواد الخام لإنتاج المستحضرات الصيدلانية الاشعاعية، ومن ثم نقوم بتصنيع وتسليم الأدوية الإشعاعية منها وتسليمها إلى المؤسسات الطبية.• نقوم بانتاج معدات طبية عالية التقنية والتي بفضلها يتم علاج المرضى باستخدام تقنيات الطب النووي.• نقوم ببناء مراكز طبية حيث يتلقى المرضى هذا العلاج.تتناول شركة روساتوم مسائل تطوير مجالها الطبي بطرق شمولية مع ضمان واضح للنتائج في كل مرحلة من مراحل علاج المريض.

2. كم عدد الأشخاص الذين استفادوا من العلاج النووي؟

يتلقى أكثر من 2.5 مليون شخص في العالم التشخيص والعلاج سنويًا بفضل المنتجات الطبية التي تصنعها شركة روساتوم الحكومية.

3. هل يختلف الطب النووي عن الطب التقليدي وما الفرق؟

إذا تحدثنا عن التقنيات فإن جوهر الطب النووي هو استخدام النظائر المشعة - فهذه عناصر قصيرة العمر، يتشكل خلال عملية الانحلال الإشعاع المؤين. هناك طرق مختلفة لاستخدام الإشعاع المؤين (فوتونات عالية الطاقة وبروتونات ونيوترونات وإلكترونات وأيونات ثقيلة). يمكن أن يكون العلاج الإشعاعي إما عن بعد (يكون مصدر الإشعاع على مسافة من المريض)، أو ملامسًا (مصدر الإشعاع على اتصال بالورم) ومنهجي (إدخال الأدوية الإشعاعية).العلاج الإشعاعي مطلوب لتشخيص وعلاج ما يقرب من 50% من مرضى السرطان، ويتم اكتشاف حوالي 20 مليون حالة جديدة سنويًا في العالم. من السمات المهمة للطب النووي أيضًا إمكانية التشخيص والعلاج المتزامنين للأورام السرطانية (ما يسمى ثيرانوستكس - وهو مفهوم يتكون من كلمتين: التشخيص والعلاج). من الواضح أن هناك طرقًا كلاسيكية - الجراحة والعلاج الكيميائي، والآن توجد العقاقير الموجهة لا علاقة لها بالأدوية الإشعاعية. ولكن في بعض الحالات، يمكن فقط للعلاج باستخدام تقنياتنا أن ينقذ ويطيل حياة الأشخاص المصابين بالسرطان في المرحلة الثالثة أو الرابعة. علاوة على ذلك إذا كنا نتحدث عن المراكز التي لديها أيضًا إمكانية التشخيص فيمكننا اكتشاف عدد أكبر بكثير من الأمراض في المراحل المبكرة وبالتالي ليس فقط إنقاذ الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مرض خطير، ولكن أيضًا التصرف بشكل وقائي واستباقي.

4. ما هي أكثر الأمراض شيوعًا التي يتم علاجها بالطب النووي وما هو معدل الشفاء منها مقارنة بالعلاج وفق الطرق الأخرى؟

في البداية تم تشخيص وعلاج أمراض الأورام فقط بفضل تقنيات الطب النووي. لكن فعالية الأساليب المتبعة وتطور العلوم الطبية جعلت من الممكن توسيع نطاق تطبيق تقنيات الذرة الشافية بشكل كبير. واليوم تُستخدم تقنيات الطب النووي بنجاح في مجالات مثل طب الغدد الصماء والمسالك البولية والأعصاب وأمراض الرئة وجراحة العظام وأمراض القلب. وهنا لابد من التأكيد على حقيقة أن العلوم الطبية تتطور بشكل ملحوظ، لذلك أنا متأكد من أن نطاق تطبيق التقنيات النووية السلمية لإنقاذ حياة الناس سوف يشهد تطوراً كبيراً.

5. ما هي فروع الطب النووي وكم عدد المستشفيات التي تستخدم هذه التقنيات؟

لابد من الإشارة إلى حقيقة أن الطب النووي ينتشر في جميع أنحاء العالم. لكن في حال أجرينا تقييماً على نطاق عالمي فإننا نرى نقصًا واضحًا في مراكز الطب النووي في مختلف دول العالم، بما في ذلك روسيا ومصر. هناك دراسات تشير إلى أن أحد هذه المراكز التشخيصية الطبية المعقدة للتقنيات النووية الطبية والإشعاعية مطلوب اليوم لمعدل 10 ملايين نسمة. لكن في الواقع لا يوجد الكثير منها، ولا تزال العديد من الدول بحاجة إلى مثل هذه المراكز. لذلك نريد أن نتطور في هذا الاتجاه كشريك موثوق مع جميع الدول الصديقة التي هي بحاجة ماسة لمثل هذه المراكز، بما في ذلك بالطبع جمهورية مصر العربية. مهمتنا هي توفير علاج عالي الجودة لأكبر عدد ممكن من الناس في العالم. لذلك لدينا الخطط ونريد أن نجد شريكًا موثوقًا به في بلادكم من أجل تنفيذها بشكل فعال وسريع

6. من المعروف أن التقنيات النووية يمكن أن تسهم ليس فقط في تحسين مستوى الرعاية الصحية ، ولكن أيضا في تحسين الوضع الغذائي. ما الذي يمكن أن تقدمه روساتوم لمصر في هذا المجال من التعاون؟

من أهم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة هو القضاء على الجوع وضمان الأمن الغذائي وتحسين جودة التغذية وتعزيز التنمية المستدامة للزراعة والإصلاح الزراعي. ولعل تقنيات معالجة المنتجات الزراعية المتوفرة لدى شركة روساتوم الحكومية تتيح المجال أمام زيادة العمر الافتراضي للمنتجات الغذائية بأضعاف مضاعفة، مما يجعلها آمنة تمامًا لصحة الإنسان. بالإضافة إلى ذلك تُستخدم تقنيات الإشعاع المؤين بشكل مكثف ليس فقط في الزراعة (الحبوب والمكسرات والفواكه والفواكه المجففة والتوابل والمأكولات البحرية وما إلى ذلك) ولكن أيضًا في الرعاية الصحية لتعقيم المنتجات الطبية (الضمادات والمحاقن والملابس والقفازات التي تستخدم لمرة واحدة ، الماصات وأنابيب الاختبار وما إلى ذلك).مراكز التشعيع متعددة الوظائف هي مجموعة من الأنظمة والمعدات اللازمة لمعالجة مختلف المنتجات والمواد ذات الإشعاع المؤين. مهمتها تقويض الروابط الكيميائية للكائنات الحية الدقيقة الضارة ولا يترك أي آثار متبقية. وبالتالي فإن مثل هذا النوع من التعقيم يضمن موت الأشكال المسببة للأمراض من الكائنات الحية الدقيقة في شكل جراثيم وكائنات دقيقة غير مسببة للأمراض داخل المادة. يشار إلى أن هذه الطريقة حظيت على اعتماد من قبل منظمة الأغذية والزراعة فاو (وكالة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة) والوكالة الدولية للطاقة الذرية.بفضل قوة الاختراق التي يتمتع بها الإشعاع المؤين، من الممكن معالجة المنتجات الجاهزة بالفعل، حيث تبقى العبوة سليمة ومختومة. كما أن ميزة هذه الطريقة هي عدم وجود عملية "إزالة الغاز" في التكنولوجيا - وهذا يعني أن المنتجات جاهزة للاستخدام فور المعالجة. كل ذلك يوفر زيادة في الطلب من قبل جميع أنحاء العالم على التعقيم "البارد" عن طريق الإشعاع المؤين للأجهزة الطبية والمنتجات الزراعية ذات الاستخدام الواحد. على كل حال نحن على استعداد للتعاون مع الشركاء في مصر في هذا المجال أيضًا.

7. ما هي استراتيجية الشركة للتوسع في مجال الطب النووي في المستقبل؟

تتمثل استراتيجيتنا في أن نصبح شريكًا موثوقًا به للدول الصديقة في تطوير التقنيات النووية السلمية بهدف زيادة عمر الانسان وتحسين نوعية حياته المعيشية.