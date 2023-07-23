6 أدعية لتحقيق حياة آمنة عنوانها الستر والرزق ورفع البلاء

الجميع يبحث عن حياة آمنة عنوانها الستر والرزق، البعض قد يجتهد في الوصول إلى حلمه بطرق عدة، لكن مع السعي في تحقيق ما نرغب فيه، يجب الدعاء والابتهال إلى الله بتحقيق الحياة الآمنة، وبدورها، كشفت دار الإفتاء المصرية، عن عدد من الأدعية لنيل الستر والرزق من الله تعالى، ومنها: «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله»، ومن أدعية الستر والرزق أيضا: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب الأرضين، ورب العرش الكريم».

أدعية لرفع البلاء

وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، إنه لرفع البلاء، يمكن أيضا ترديد دعاء: «اللهم إني أعوذ بك من ملمات نوازل البلاء وأهوال عظائم الضراء فأعذني ربي من صرعة البأساء واحجبني عن سطوات البلاء ونجني من مفاجآت النقم واحرسني من زوال النعم ومن زلل القدم واجعلني اللهم ربي في حمى عزك وحياط حرزك من مباغتة الدوائر».

وذكرت أن من بين الأدعية أيضا، الدعاء المعروف بسيد الاستغفار: «اللَّهُمَّ أنْتَ رَبِّي لا إلَهَ إلَّا أنْتَ، خَلَقْتَنِي وأنا عَبْدُكَ، وأنا علَى عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما صَنَعْتُ، أبُوءُ لكَ بنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وأَبُوءُ لكَ بذَنْبِي فاغْفِرْ لِي، فإنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ».

دعاء الاستغفار والرزق

وعن دعاء الرزق، أكدت دار الإفتاء أن النّبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولما معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد».

وأشارت إلى أن كثرة الاستغفار تجلب الرزق، لذلك يمكن الدعاء بـ«اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة ويحبس الرزق ويرد الدعاء، اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت منه ثم عدت إليه، وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك، وأستغفرك من الذنوب التي لا يطلع عليها أحد سواك ولا ينجيني منها أحد غيرك، ولا يسعها إلا حلمك وكرمك ولا ينجيني منها إلا عفوك».