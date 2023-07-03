عضو بـ«كبار العلماء» يكشف أدعية نبوية مأثورة لتجاوز ضيق الصدر.. اعرفها

الشعور بضيق التنفس من أكثر الأعراض الشائعة بين الكثيرين من الأشخاص خاصة عند تعكر المزاج بشكلٍ عام، والإكثار من الذنوب والمعاصي، والذي يترتب عليه عدم رغبة الإنسان في فعل أي شيء والشعور بالندم الشديد، بل في بعض الأحيان يريد الإنسان أن يبكي بشدة لما يشعر به.

ماذا تفعل عند الشعور بضيق الصدر؟

وفي هذا السياق، قال الشيخ محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء، إنّه يجب على العبد المسلم الصبر على الابتلاءات والصبر عليها مهما كانت مؤلمة، مثلما فعل نبي الله يعقوب عليه عندما فقدنا سيدنا يوسف فقال: «فصبر جميل».

وأوضح مهنا، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك وصفة ربانية لكي يتجاوز الإنسان ضيق الصدر وهي ذكر الله عزوجل لقوله عزوجل في كتابه الكريم:«وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ».

أدعية لتجاوز ضيق الصدر

ونشرت دار الإفتاء المصرية العديد من الأدعية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، مضيفة أنه يجوز للعبد ترديدها عند الشعور بالحزن ومنها:

- اللهم استعملنا فيما تشغل به أحبابك، ودلَّنا بهدايتك لما يرضيك عنَّا وخُذْ بنواصينا إليك أَخْذَ الكرام عليك يا أرحم الراحمين.

- ربنا يا واسع الفضل والرحمة، تولَّ أمرنا وأحسن خلاصنا، كن لنا وليًا ومعينًا وظهيرًا ونصيرًا، وانصرنا بما تنصر به أولياءك الصالحين يا أرحم الراحمين.

- اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلَّا فرَّجته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضًا ولنا فيها صلاح إلا يسَّرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همِّنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا.

- اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون، ويقبلون فينعمون، وينعمون فيشاهدون رحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم لا تحرمنا من نبيك الشفاعةَ، واجعل التقوى لنا أربحَ بضاعة، ولا تجعلنا من أهل التفريط والإضاعة، وأمِّنَّا من خوفنا يوم تقوم الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم أجب دعاءنا، وثبِّت حجَّتنا، واشرح صدورنا، وعافِنا واعفُ عنَّا يا عفوُّ يا غفور.

- ربنا اجعلنا لك ذكَّارين، لك شكَّارين، إليك منيبين، تقبَّل يا رب توبتنا، واغسل حوبتنا يا أرحم الراحمين.

- إلهي ربح بك المقربون، وفاز بك القائمون، ونجا بك المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك، وجُد علينا بفضلك ومنك يا أرحم الراحمين.

- ربِّ اجعل أيامنا كلها سعادة، وأبرئ الأسقام وابسط الأرزاق وحسِّن الأخلاق وانشر الرحمات وامح السيئات تباركت يا رب البريات يا رب الأرض والسماوات.

- إلهي، مَن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه! فيا رب أكرمنا بكرمك الجميل.

- اللهم إنا نسألك بحقِّ ما خَفِيَ من ألطافك، ونسألك لطفًا تَهدي به قلوبنا فتفرح بالحق وتحبه وتألفه وترضاه وتثبت عليه، ونسألك لطفًا تصرف به عنَّا ما يؤذينا أو يضرنا يا رب العالمين.

- اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ارحمنا وارضَ عنَّا في الدنيا والآخرة، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، واجعلنا ممن يأتيك يوم القيامة بقلب سليم منيب، يا رب العالمين.

- إلهي وقف السائلون ببابك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، فيا رب لا تقطعنا عنك يا أرحم الراحمين.

- اللهم أكرمنا وعافنا ولا تؤاخذنا، وخفِّف عنَّا واجبرنا بجبَّاريَّتك يا جبار السماوات والأرض يا رب العالمين.

- اللهم إنا نلتمس عونًا منك لنقوم بشكر نعمك، فيا ربنا أطفئ لوعة قلوبنا بفيض من حبك ولطفك يا جواد يا كريم يا رب العالمين.