ضبط 240 علبة سجائر مجهولة المصدر في حملات تموينية بكفر الشيخ

شنت مدينة برج البرلس بكفر الشيخ عدة حملات متنوعة، اليوم الأحد، بينها حملات تموينية على الأسواق والمحال لضبط المخالفين، وحملات نظافة وإزالة إشغالات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ضبط الأسعار ومنع الاحتكار

وأشرف سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال الحملة التموينية على المحلات التجارية ومحلات البقالة والأغذية والمطاعم وسيارات توزيع الأغذية على تجار التجزئة بالمدينة، وذلك لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، للتخفيف عن كاهل المواطنين، ولتوصيل الدعم لمستحقيه، وتوفير السلع اللازمة، والتأكد من صلاحية السلع.

240 علبة سجائر مجهولة المصدر

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 5 محاضر سلع غذائية مجهولة المصدر ومستوردة بدون فواتير ضريبية معتمدة، ومحضران عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية المعروضة للبيع، وتم التحفظ على 20 كيلو سكر حر غير معلن عن أسعاره ودون فواتير معتمدة، و40 كيلو عسل أسود غذائي دون فواتير معتمدة، و40 كيلو زيت طعام غير معلن عن أسعاره دون فواتير معتمدة، و15 كيلو «نفط بويات» دون فواتير معتمدة، و14 غراء بويات دون فواتير معتمدة، و45 علبة سجائر دون فواتير معتمدة وغير معلن عن أسعارها، و240 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق وبالتعاون المشترك مع إدارة الصحة والتموين والطب البيطري.

كما تفقد سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال التجميل الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ، ومتابعة سير العمل التي تشمل أعمال طلاء البلدورات بداية من مدخل المدينة، ومحيط النصب التذكاري، وما زال العمل مستمرا، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشددا على ضرورة الحفاظ على النظافة والتطوير للميادين العامة والمداخل والمخارج والشوارع الرئيسية والفرعية، وإزالة جميع المخالفات والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين.