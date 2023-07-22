ضبط 60 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن قيام المديرية بعمل حملات مرورية مفاجئة عللا الأسواق والمخابز بالدقهلية وتمكنت من ضبط 60 مخالفة تموينية في مختلف المراكز بالمديرية، وتحرير محاضر بالمخالفات التموينية.

شن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأشار إلى أن الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

تحرير 60 مخالفة تموينية بالدقهلية

واضاف أن الحملات جاءت ناحية طلخا وأجا، ومشاركة مديري الادارات بمركز ميت غمر وشربين وجري تحرير 60 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق كالآتي:

- عدد 1 محضر توقف عن الإنتاج.

- عدد 2 محضر عدم وجود سجل تفتيش.

- عدد 2 محضر انتهاء من الإنتاج.

- عدد 4 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 19 شيكارة

- عدد 11 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

- عدد 21 محضر نقص وزن مابين 8-19 جم.

- عدد 1 محضر ضبط دقيق بلدى مدعم استخراج 87.5% بغرض تدويره وإنتاجه دقيق 72% وبيعه في السوق السوداء.

- عدد 11 محضرا عدم وجود شهادة صحية.

- عدد 2 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

- عدد 3 محاضر بيع أعلى من السعر الرسمى سجائر.

- عدد 1 محضر عدم إعلان عن وجود مخازن.

- عدد 1 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية.

وأكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية على استمرار الحملات التموينية للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة.