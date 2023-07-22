ضبط 71 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن قيام المديرية بعمل حملات مرورية مفاجئة علي الأسواق والمخابز بالدقهلية، وتمكنت من ضبط 71 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق في مختلف الإدارات التابعة للمديرية.

حملات مرورية مفاجئة بالدقهلية

قال «دايرة»، في بيان له إن الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

تحرير 71 مخالفة تموينية بالدقهلية

وأشار إلي أن الحملات نفذت بمشاركة مديري الإدارات التالية «بندر ميت غمر- بلقاس -نبروه -دكرنس-أجا»، وجرى تحرير 71 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق، وجاءت كالأتي

-2 محضر توقف عن الإنتاج.

- محضر عدم وجود سجل تفتيش.

-1 محضر عدم إعطاء بون صرف.

-2 محضر عدم وجود قائمة بيانات.

-1 محضر عدم نظافة أدوات العجين.

-4 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 110 شيكارة

-18 محضرا عدم مطابقة للمواصفات.

-32 محضر نقص وزن مابين 8-19جم.

-2 محضر عدم وجود شهادة صحية.

-2 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

-6 محاضر تبديد حرز.

وأوضح «دايرة»، استمرار مديرية التموين بالدقهلية في شن الحملات التموينية للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة.