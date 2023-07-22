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تحرير 152 محضرا متنوعا في حملات تموينية بسوهاج

كتب:

فهد فكري بلوم
01:49 م | السبت 22 يوليو 2023
حملة تموينية في سوهاج - أرشيفية

حملة تموينية في سوهاج - أرشيفية

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، اليوم السبت، عن تحرير 152 محضرا تموينيا مختلفا في حملات تموينية مكثفة.

حملات تموينية يومية على الأسوق والمخابز

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه المحاضر تم تحريرها خلال اليوم السبت، في قطاعات الأسواق والمخابز والمطاحن في شتى التخصصات.

وأشار وكيل «تموين سوهاج»، إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية لم تدخر جهدا في الوقوف إلى جانب المواطنين، حيث يتم تنفيذ حملات تموينية يومية في شتى المراكز والقرى.

توفير السلع الأساسية بأسعارها

وتابع وكيل «تموين سوهاج»، أن الحملات تهدف إلى ضمان توفير السلع الأساسية بأسعارها الأصلية للمواطنين، ومكافحة الغش التجاري، والتلاعب في الأسعار، كما تشمل زيادة الرقابة على المخابز والأسواق والمطاحن، وتنظيم حملات تفتيش ومراقبة للتأكد من جودة السلع الغذائية المعروضة، ومنع أية تلاعب أو احتكار، كما تتضمن متابعة توزيع السلع الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق الشعبية والقرى النائية.

وتعمل جميع الإدارات التموينية في مديرية التموين والتجارة الداخلية، على تنفيذ هذه الحملات، ويتم التنسيق مع الجهات المختصة في المحافظة لتحقيق أفضل النتائج.

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بقلم فهد فكري بلوم