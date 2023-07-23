«الزراعة»: نستهدف زيادة مساحة القمح لـ4 ملايين فدان بالموسم الشتوي المقبل

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، إنّه بداية من الموسم الشتوي المقبل سيتم تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح، بغرض زراعة 4 ملايين فدان قمح باعتباره محصولًا استراتيجيًا له سعر ضمان مجز ويقبل عليه المزارع.

توفير تقاوي معتمدة من مركز البحوث الزراعية

أضاف الشناوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم توفير تقاوي معتمدة من الادارة المركزية لإنتاج التقاوي ومحطات مركز البحوث الزراعية وهي أصناف عالية الإنتاجية متحملة للتغيرات المناخية عالية القدرة على مواجهة الأمراض، سيتم توزيعها على المزارعين بأسعار مخفضة قبل بدء موسم الزراعة الشتوي بوقت كافٍ.

أكد أنه بعد دخول أكثر من محصول ضمن منظومة الزراعة التعاقدية فإنّ الوزارة تبحث حاليًا إلزام المزارعين بالدورة الزراعية لعدد من المحاصيل الاستراتيجية كالذرة وفول الصويا والبنجر وعباد الشمس، خصوصا بعد تفعيل الزراعة التعاقدية والتي تضمن للمزارعين تسويق المحصول بأسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل المهمة التي تستهدفها الدولة كأحد أهم محاور الأمن الغذائي.

الدورة الزراعية لها فوائد أخرى للمزارع

أكد أن الدورة الزراعية لها العديد من الفوائد الأخرى للمزارع فهي تحمي التربة من الأجهاد والأمراض وتوفر مياه الري وتحمي المحاصيل من الآفات ما يزيد من الإنتاجية بشكلٍ كبير عن الزراعة الحرة.

تابع بأنّ هناك توجيهات من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لقيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة في المحافظات بضرورة تدقيق الحصر الفعلى للمساحات المنزرعة بالمحاصيل حتى يصل دعم الأسمدة لمستحقيه، كما تم التوجيه بتكثيف لجان التفتيش والمتابعة؛ لمراجعة ذلك وعدم التهاون في محاسبة المقصرين.