حوادث اليوم: تنفيذ 82 ألف حكم قضائي.. وضبط متهمين بغسل 5 ملايين جنيه

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية، تمكنت خلالها من ضبط عدد من الخارجين على القانون، وتحرير عدد من القضايا فى عدد من محافظات الجمهورية، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن»، أبرز الضبطيات التي أسفرت عنها حملات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

تنفيذ 82 ألف حكم قضائي متنوع

تمكنت حملات الداخلية من تنفيذ 82955 حكم قضائي متنوع، ضبط 309 قضايا مواد مخدرة بإجمالي 330 متهما، 134 قطعة سلاح ناري بحوزة 122 متهما في عدد من محافظات الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه

وواصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها، حيث ضبط رجال الشرطة بالقاهرة، شخصين بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، ومحاولة غسل الأموال، حيث قدرت أفعال غسل الأموال بقيمة 5 ملايين جنيه.

وأسفرت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة في الواقعة، أن المتهمين حاولا غسل الأموال، من خلال شراء وحدة سكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما، وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة.

القبض على سيدة للنصب على المواطنيين

وفى محافظة القاهرة، ألقى رجال الشرطة القبض على سيدة لقيامها بالنصب على المواطنين، بإدارة كيان دون ترخيص بالأزبكية، للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على شهادات معتمدة بصفة مستشار في مجالات مختلفة، لتمكينهم من الالتحاق بالعمل في الشركات والمؤسسات الكبرى داخل وخارج البلاد، على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطها من خلال إنشاء صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي نظير تقاضيها مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من استهدافها وضبطها بمحل سكنها، وبتفتيش مقر الكيان المُشار إليه تم ضبط عدد من الشهادات والكارنيهات مُعدة للاستخدام منسوب صدورها للعديد من الجهات، و2 أكلاشيه، وجهاز لاب توب، وهاتف محمول.

كما اعترفت بنشاطها الإجرامي وأنّها اتفقت مع مدير مطبعة لطباعة وإعداد الكارنيهات والشهادات المُزمع صدورها، وتم القبض عليه، وتم إقتياد المتهمين الى قسم الشرطة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.