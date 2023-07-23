«الداخلية»: ضبط 200 كيلو مخدرات وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 309 قضايا مواد مخدرة بإجمالي 330 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 104,708 كيلوجرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 35,750 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 20,200 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 17,527 كيلوجرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 2,710 كيلوجرام، وكمية من مخدرالإستروكس وزنت 1,247 كيلوجرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 1,047 كيلوجرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 320 جراما، و3331 قرصا مخدرا.

وأسفرت الحملات أيضا، عن ضبط 134 قطعة سلاح ناري بحوزة 122 متهما، وتنفيذ 82955 حكما قضائيا متنوعا، وتشكيل عصابي ضمّ 3 متهمين بارتكاب 3 حوادث سرقة متنوعة، وضبط 34 متهما هاربا، وضبط 11 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 249 دراجة نارية مخالفة، وضبط 23033 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 56 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 5 منهم.