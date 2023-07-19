«الداخلية» تنفذ 61 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

تمكنت حملات وزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، من ضبط 231 قضية مخدرات، و41 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 61 ألفا و297 حكما قضائيا متنوعا، خلال 24 ساعة.

حملات أمنية

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

في مجال ضبط قضايا المخدرات، ضبط 231 قضية مواد مخدرة، وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء ضبط 41 قطعة سلاح ناري بحوزة 30 متهمًا.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نفذ نحو 61 ألفا و297 حكما قضائيا متنوعًا، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين ضبط 28 متهمًا، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط نحو 10 متهمين.

وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، ضبط نحو 256 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط نحو 19 ألفا و763 مخالفة مرورية متنوعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.