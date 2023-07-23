«الداخلية» تكشف ملابسات محاولة سيدة إلقاء نفسها من البلكونة في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بسيدة أثناء محاولتها إلقاء نفسها من شرفة مسكنها.

تبلغ لقسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، من كلٍ من زوج السيدة المُشار إليها وأحد الأشخاص، مالك عقار كائن بدائرة القسم، لقيامها بمحاولة إلقاء نفسها من شرفة الشقة سكنها، بسبب خلافات عائلية بينها وبين زوجها، إلا أنهما قاما بمنعها، وبمواجهة المذكورة أيدت ما سبق.