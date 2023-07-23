مدير الحماية المدنية الأسبق يكشف كيف يستعد رجال الإطفاء لمواجهة حرائق الصيف؟

كشف اللواء ممدوح عبد القادر مدير الحماية المدنية الأسبق، خلال حديثه لـ«الوطن»، عن جهود الحماية المدنية لمجابهة الحرائق خلال الموجة الحارة، موضحًا أنّه مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، فإنّ الحماية المدنية ترفع درجة الاستعداد في جميع مناطق ونقاط الإطفاء في كل محافظات الجمهورية؛ لمواجهة أي حرائق.

سيارات إطفاء

وأضاف أنّه بمجرد ورود البلاغ بوقوع الحريق في مكان ما، سرعان ما ينتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان للتعامل مع الحريق بسرعة فور تلقي البلاغات، كما يتم الدفع بسيارات الإطفاء على وجه السرعة إلى مكان البلاغ.

سيارات إطفاء صغيرة الحجم

وأوضح أنه في الأماكن الضيفة، هناك طريقتان يستخدمهما رجال الحماية المدنية وهي الدفع بسيارة إطفاء مجهزة صغيرة الحجم، والتي يمكنها الدخول إلى الحارة الضيقة، والطريقة الثانية من خلال فرد الخراطيم إلى مكان الحريق.

نصائح للمواطنيين خلال فصل الصيف

كما قدم عبد القادر عدة نصائح للمواطنيين خلال فصل الصيف تجنبًا لوقوع أى حرائق خلال فصل الصيف، وهى تجنب الإستخدام السىء للأجهزة الكهربائية والمراوح والتكييفات لما قد ينتج عن وقوع حرائق، مشددًا على ضرورة عمل صيانة دورية لأجهزة التكييفات، وتجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لمدد طويلة.

وشدد على ضرورة وجود مسافة بين الأجهزة الكهربائية الموجودة في المطبخ وبين الحائط بحيث لا تقل عن 10 سم بهدف التهوية، تجنبًا لوقوع حرائق ناتجة عن سخونة الأجهزة الكهربائية.