قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق في وسط العريش

سيطرت قوات الحماية المدنية بشمال سيناء، على حريق كبير شب في مخلفات أوراق بجوار مدرسة أبو بكر الصديق بوسط مدينة العريش.

وقال مصدر بقوات الدفاع المدني في بيان له، إن قوات المطافي تمكنت من إطفاء حريق نشب بكومة أوراق ومخلفات كتب قديمة بجوار مدرسة أبو بكر الصديق بحي كرم أبو نجيلة بوسط العريش.

ثلاث سيارات إطفاء تصل لمكان الحريق

وأضاف المصدر أنه تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، والذي التهم بعض المخلفات، دون حدوث خسائر بشرية أو أخرى في الممتلكات القريبة من مكان الحريق.

وجرى فصل التيار الكهربائي عن المنطقة لسلامة المواطنين، وعدم تمدد النيران في المكان والوصول إلى العمارات السكنية القريبة من المكان.

الشرطة تحقق لمعرفة أسباب الحريق

وطوقت قوات الشرطة المكان، وفرضت كردونا أمنيا، ومنعت الأهالي من التقدم باتجاه المكان خوفًا على الأطفال والشباب الصغير، حتى يتمكن رجال الدفاع المدني من أخماد الحريق، فيما تقوم قوات الشرطة بالتحقيق في الواقعة، وسؤال شهود العيان من أهالي المكان لمعرفة أسباب الحريق.