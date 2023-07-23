توزيع مساعدات مالية على 400 أسرة أولى بالرعاية في سوهاج

وزّعت جمعية الأورمان بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، مساعدات مالية على 400 أسرة من الأولى بالرعاية، بواقع 2000 جنيه لكل أسرة، وبإجمالي مبلغ 800 ألف جنيه.

حفل لتوزيع المساعدات بمدينة ناصر

واستهدفت الجمعية الحالات الأكثر احتياجا من جميع مراكز المحافظة، وذلك خلال الحفل أقيم بإحدى القاعات خلف ستاد سوهاج الرياضي بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج، وذلك بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج، ويسري الشلقامي مدير مكتب الأورمان بسوهاج.

استهداف الأسر الأولى بالرعاية بسوهاج

وحضر الاحتفال الأسر الأولى بالرعاية من قرى سوهاج المستهدفة بالمرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، وعددها 181 قرية في 7 مراكز، هي البلينا وطما والمراغة ودار السلام وجرجا وساقلتة والمنشأة، والتي نُفذت بها مشروعات تنموية بمختلف المجالات، بينها وحدات صحية ومراكز تنظيم أسرة ومكاتب بريد ومدارس.