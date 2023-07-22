محافظ المنوفية يتفقد ملتقى توظيف مؤسسة حياة كريمة لتوفير 3500 فرصة عمل

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الملتقى التوظيفي الذي نظمته مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمقام بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بمدينة شبين الكوم يومي 22 و23 يوليو الجاري لتوفير أكثر من 3500 ألف فرصة عمل لشباب المحافظة بشتى المجالات، ورافقه اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، والدكتورة أمل غنيم منسق عام حياة كريمة بالمنوفية، والعقيد أحمد سلامة مدير مكتب حياة كريمة بالمحافظة، وعدد من منسقي ومتطوعي المؤسسة، وممثلي شركات القطاع الخاص.

ملتقى التوظيف في محافظة المنوفية

ووسط إقبال كثيف من الشباب والفتيات تجول محافظ المنوفية بين أجنحة وأقسام الملتقى للاطمئنان على انتظام منظومة العمل بداية من مرحلة استقبال الشباب وتسجيل بياناتهم وإجراء المقابلات الشخصية، كما استفسر المحافظ من المندوبين وممثلي الشركات عن حجم الوظائف المتاحة ونوعيتها وإجراءات وآليات التقديم ومدى التسهيلات المقدمة للراغبين في الحصول على الوظائف المناسبة.

محافظ المنوفية يشيد بملتقى توظيف حياة كريمة

ووجه محافظ المنوفية شكره وتقديره لمؤسسة حياة كريمة لإسهاماتها البارزة في مجال توظيف الشباب وتشجيعهم على ثقافة العمل الحر، مؤكداً على استمرار التنسيق مع المؤسسة لإقامة العديد من الملتقىات التوظيفية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة منها وتوفير المزيد من فرص العمل لأهالينا بالمحافظة، فضلاً عن عقد الدورات التدريبية المتنوعة لتأهيل الشباب لسوق العمل وصقل مهاراتهم الوظيفية والتكنولوجية وتشجيعهم على ثقافة العمل الحر بهدف ضمان مصدر دخل كريم، موجهاً بعرض مخرجات الملتقى ونشرها على المنصات الإعلامية لتحقيق نتائج ملموسة وجادة على أرض الواقع.

وأعرب محافظ المنوفية عن سعادته للمشاركة في ملتقى التوظيف، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة للمتقي وإنجاحه في دعم شباب المحافظة في خلق فرص عمل جادة لهم مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسعى لتوفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم لسوق العمل للمواطنين وذلك ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية المواطنين في كافة مناحي الحياة.