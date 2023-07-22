الكشف على 520 مواطنا في قافلة طبية للعيون ضمن «حياة كريمة» بالمحلة

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، فعاليات قافلة مبادرة «عنيك في عنينا» للحد من مسببات العمى في قرية ميت الليث هاشم بمركز المحلة الكبرى، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث أشاد المحافظ بجهود مؤسسة صناع الخير وأوركيديا للصناعات الدوائية في تنظيم سلاسل قوافل لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في مجال مكافحة العمى في قرى حياة كريمة بمراكز المحافظة.

الكشف على 520 مواطنا

وخلال القافلة تم توقيع الكشف على 520 مواطنا من أهالي القرية والقرى المجاورة، بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان لعدد 260 مواطنا، وتشخيص احتياج 60 مواطنا لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة، وسيتم التجهيز لإجراء تلك العمليات قريباً، كما قامت القافلة بتشخيص احتياج 186 مواطنا لنظارات طبية، وتم تسليمها للمواطنين.

مبادرة حياة كريمة

وأوضح الدكتور محمد عبد الجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، إلى أن القافلة تأتي في إطار التعاون الدائم بين صناع الخير وشركاء التنمية، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمتابعة وتنسيق كامل مع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وذلك بهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية في مجال العيون لكل أهالي قرى حياة كريمة.