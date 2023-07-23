«الداخلية» تكشف ملابسات تغيب «طفل المنيا».. وتعيده لأسرته سالما

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ملوي بمديرية أمن المنيا من أحد المواطنين بتغيب نجله عمره 12 سنة، واختطافه من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية «تروسيكل».

وبإجراء التحريات جرى تحديد مستقلي الدراجة النارية، وتبين أنهما عاملان مقيمان بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج، وأمكن ضبطهما وبرفقتهما الطفل المذكور حال استقلالهما الدراجة النارية المُشار إليها.

وبمواجهتهما قررا بقيامهما بالاتفاق مع الطفل على العمل معهما نظير أجر مادي، وبسؤال الطفل في حضور والده أيد ذلك، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكوران لقيامهما باستغلال الطفل المشار إليه بالمخالفة للقانون «العمل قبل السن القانوني»، وتولت النيابة العامة التحقيق.