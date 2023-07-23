«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو يتضمن تعدي 3 أشخاص على سيدة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو متداول على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن تعدي 3 أشخاص على سيدة بسلاح أبيض في البحيرة.

تفاصيل واقعة الاعتداء على سيدة بالبحيرة

بداية الواقعة بورود بلاغ لمركز شرطة رشيد بمديرية أمن البحيرة من ربة منزل مقيمة بدائرة المركز بتضررها من 3 أشقاء «أنجال عمومة زوجها» يعملون مزارعين ومقيمون بذات الدائرة لقيامهم بالتعدي عليها بسلاح أبيض فأحدثوا إصابتها بجرحين قطعيين بالرأس.

وكشفت السيدة أسباب ذلك لوجود خلافات بينهم على قطعة أرض زراعية واعتقادهم أنها سبب الخلافات العائلية، وسابقة قيام الشاكية باتهام «والد المشكو في حقهم وشقيق آخر لهم» بالتزوير في عقد قطعة الأرض الزراعية محل النزاع.

ضبط 3 أشخاص تعدوا على سيدة

عقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين وأرشد أحدهم عن السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.