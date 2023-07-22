إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة

شهد طريق« مصر_ إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة وقوع حادث انقلاب سياره ميكروباص، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة ونقلوا جميعاً إلى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد 5 أشخاص مصابون بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية بنطاق دائرة شرطة المركز، وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من محمود محمد عبد الفتاح، 41 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد أحمد محمد، 19 سنة، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، ونورة مصطفى دسوقي، 38 سنة، مصابة بكدمات وكسر في الساق اليمنى، والسيد عبد الفتاح محمد، 45 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد محمد عبد الفتاح، 48 سنة، جميعهم مقيمون محافظة الدقهلية، ونقلوا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.