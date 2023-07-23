«الزراعة»: بدء تداول القطن بالأسواق سبتمبر المقبل عن طريق المزادات الحرة

كشف الدكتور وليد يحيى، رئيس قسم تربية القطن بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، موعد بدء تداول القطن لموسم 2023، لافتاً إلى أن المساحة المنزرعة بالمحصول بلغت حتى الآن موزعة في محافظات الدلتا والوجه القبلي 253 ألف فدان.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بدء تداول القطن سيكون في شهر سبتمبر المقبل وذلك عن طريق المزادات الحرة والتي أثبتت نجاحها خلال الأعوام الماضية وحققت عائدا وفيرا للمزارع، وفيها يقوم المزارع بالبيع الحر للتاجر دون وسطاء في مزاد علني الأمر الذي يحقق عائدا مجزيا للمزارع.

أهم التوصيات الزراعية خلال الموجه الحارة للنبات

شدد «يحيى» على عدد من التوصيات الفنية يجب على المزارعين اتباعها خلال الفترة الحالية من عمر النبات وخلال الموجة الحارة التي تشهدها البلاد أهمها الري خلال الليل وعدم الري بعد الساعة 8 صباحاً في الوجه القبلي والساعة 10 صباحا في محافظات الوجه البحري، على أن يكون الري على فترات متقاربة وأن لا يحدث تعطيش أو تغريق، مع منع التسميد في فترات ارتفاع درجات الحرارة وبخاصة سماد اليوريا، مع إضافة الأحماض الأمينية التي تحفز النمو وكذلك الأحماض العضوية مع الاهتمام بالبوتاسيوم، وإضافة مخلوط العناصر الصغرى وبخاصة عنصر الزنك.

خدمات زراعية يجب القيام بها خلال الفترة الحالية من عمر النبات

وتابع: أما الزراعات المتأخرة فلا يتم الخف على نباتين في الجورة إلا عند ظهور أول ورقة حقيقية، مع ضرورة الاهتمام بعمليات التسميد الأزوتي بتقسيم السماد لأربع دفعات يتم تقديمها للنبات خلال أربع ريات مع الاهتمام بإضافة الأحماض الأمينية في الأرض الضعيفة أو قليلة الخصوبة.