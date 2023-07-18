«الزراعة»: المنزرع من محصول القطن بالمحافظات يبشر بإنتاجية فائقة

أكد الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ، أن المساحة المنزرعة من القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول، يبشر بإنتاجية فائقة للغاية، وذلك من خلال المساحات المنزرعة في شتي ربوع محافظات مصر، والتي بلغت نحو 254 ألفا و500 فدان.

زراعة أصناف للقطن طويل التيلة

وأوضح رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المساحة المنزرعة من القطن هذا العام ستحقق إنتاجية فائقة للغاية، وذلك نظرًا لما تولية وزارة الزراعة وكذلك المزارعون بالمحافظات من اهتمام ومتابعة ورعاية كبيرة خلال زراعة المحصول هذا العام 2023، مشيرًا إلى زراعة أصناف للقطن طويل التيلة وفائق الطول، تحتل الصدارة عالميًا كمنتج لتصدير القطن، لا ينافسه غيره من المنتجات الأقطان في أي دولة من دول العالم، وهو الأمر الذي يجعلنا في المرتبة الأولى دوليًا من حيث تصدير القطن فائق الطول.

أصناف وأنواع تقاوي القطن عالية الإنتاجية

وأوضح أيضا أن محطات إنتاج التقاوي والمعاهد البحثية الزراعية تعمل على إنتاج أفضل الأنواع المنزرعة وهي، جيزة 96، وجيزة 95، وجيزة 92، وجيزة 94، وجيزة 86، لافتًا إلى أن إنتاجية الفدان الواحد من القطن طويل التيلة وفائق الطول تصل ما بين 14 حتى 16 قنطار قطن، والذي يعود بالنفع الكثير على المزارعين، جراء زراعته، كونه محصول تصدير في المقام الأول.