الربط المبكر والهياج الخضري في زراعات القطن.. أسباب الإصابة وطرق العلاج

أكد الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، وجود عدة عوامل وظواهر تؤثر على محصول القطن، من بينها ظاهرة الربط المبكر، وتعني أن النبات يقف عند ارتفاع معين ولا يتخطاه تزامنا مع الإثمار المبكر في غير موعده، يصاحبه نقص واضح في النمو الخضري ما ينتج عنه وجود أفرع خضراء دون ثمار.

أسباب الربط المبكر في محصول القطن

وتحدث ظاهرة الربط المبكر في الأراضي الملحية وشديدة القلوية، أو التي يرتفع بها مستوى الماء الأرضي أو نتيجة تصويم النباتات في مرحلة النمو الخضري، أي عدم الري بطريقة منتظمة، أو أن المزارع يقوم بري النبات في مدة أكبر من الـ15 يوما، ما يؤدي إلى تعطيش النبات، وكذلك عدم توازن العناصر الغذائية به.

كيفية مواجهة ظاهرة الربط المبكر

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه لتقليل هذه الظاهرة يجب الرش بمحلول اليوريا 1% مرتين أو 3 مرات، بفاصل 10 - 15 يوما، ومن الممكن إضافة الزنك والنحاس والمنجنيز والحديد والبورون ومحلول سلفات البوتاسيوم، وذلك عند بداية التزهير.

ظاهرة الهياج الخضري

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن هناك ظاهرة أخرى تسمى الهياج الخضري، وتحدث في محصول القطن أيضا فقط، وهي عكس ظاهرة الربط المبكر، ما يعني نمو النبات بسرعة كبيرة في وقت قصير، ويتخطى مرحلة النمو الطبيعي بدون ثمار، وتحدث لعدة أسباب منها:

- زيادة الكثافة النباتية في الأراضي الخصبة وشديدة الخصوبة.

- الإفراط في التسميد الأزوتي.

- إضافة الأسمدة الأزوتية بعد الدخول في طور التزهير

- الزراعات المتأخره نتيجة اعتقاد بعض المزارعين أن زيادة التسميد الأزوتي يعوض التأخير في موعد الزراعة.

- زيادة مياه الري مع ارتفاع درجة الحرارة.

- التأخير في عملية «الخف»، والمقصود منها أن المزارع عندما يضع في الحفرة الواحدة 5 بذور، وتبدأ في النمو يقوم بإزالة الأوراق الضعيفة ويترك القوية منها، والتأخير في هذا الأمر يؤدي لاستطالة في السلاميات، وهي المسافة بين العقدة والأخرى التي تليها، والتي تخرج الأفرع الخضرية.

علاج ظاهرة الهياج الخضري

ويمكن علاج ظاهرة الهياج الخضري بالرش بمبيد البيكس بمعدل 30 جراما، مادة فعالة، مرة عند الوسواس، وهي أول مراحل الإنتاج الثمري، والمرة الثانية عند بداية التزهير، ويمكن «تطويش» القمم النامية أي فركها بالأصابع.