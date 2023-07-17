«الزراعة»: زيادة المساحة الإجمالية لمحصول القطن إلى 252 ألف فدان

أكد الدكتور وليد يحى، رئيس قسم بحوث تربية القطن، بمعهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، زيادة مساحة الأراضي المنزرعة خلال العام الحالي 2023، لتصبح 252 ألف فدان في الوجهين القبلي والبحري.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه المساحة جيدة للغاية في ظل إقبال المزارعين على زراعة محاصيل الغذاء والأعلاف «الذرة وفول صويا وعباد الشمس» بسبب الأزمة التي يشهدها العالم في الغذاء والأعلاف، وما انعكس على توجهات الدولة بدعم زراعة تلك المحاصيل لسد الفجوة فيها.

وأوضح وكيل صندوق تحسين الأقطان أن ارتفاع مساحة القطن يعود إلى توجهات الدولة المصرية بالاهتمام بصناعة الغزل والنسيج بعد فترات من الإهمال، فالقطن هو أهم محصول لإنتاج الألياف في العالم وهو أيضا مصدر للغذاء بسبب بذرته التي تنتج زيت الطعام والذي يعتبر من أفضل أنواع الزيوت في العالم إلى جانب ما ينتج منه من كسب علفي يستخدم في إنتاج العلف الحيواني وتسمين الماشية.

التوسع في زراعة صنف جديد للقطن مبكر النضج

وأشار إلى أن العام الحالي شهد أيضا التوسع في زراعة صنف جديد للقطن مبكر النضج متحمل للتغيرات المناخية وبالتحديد الحرارة المرتفعة وهو صنف جيزة 98، حيث تم تطبيق زراعته في 85 فدانا بمركز دار السلام بسوهاج، ويعد من الأصناف عالية الإنتاج وتبلغ إنتاجيته 10 قنطار للفدان، وهو موفر للمياه من 15 إلى 20% عن الأصناف الأخرى، ومدة زراعته قصيرة إذ تبلغ 160 يوماً فقط، مقارنة بالأصناف الأخرى التي تزيد عن 170 يوما.

7 دول فقط في العالم تنتج القطن الملون من بينها مصر

وتابع أن العام الحالي شهد أيضا التوسع في زراعة القطن الملون في المحطات البحثية لمركز البحوث الزراعية بغرض إنتاج البذرة للتوسع في زراعته مستقبلا، حيث تم زراعة فدان بالقطن البني والأخضر، لافتاً إلى أن القطن الملون أصبح توجه عالمي وهناك 7 دول فقط في العالم تنتج القطن الملون من بينها مصر، كما تعد أول دولة عربية وأفريقية تنتج القطن الملون وبمواصفات جيدة تماثل صفات جودة الغزل للأقطان البيضاء وهو أمر لم تقوم به دولة في العالم وذلك يعود إلى خبرة العاملين في معهد بحوث القطن، لافتاً إلى أن هناك توجه لإنتاج ألوان أخرى من بينها الأصفر الكناري، وهو نتاج طفرة جينية يتم إكثارها والمحافظة على درجة ثبات اللون.

ويُعد القطن المصري من أشهر محاصيل مصر الزراعية، حيث يتميز بجودته العالية وقدرته على المنافسة في الأسواق الدولية. وترجع شهرة القطن المصري إلى جودته العالية مقارنة بغيره من الأقطان العالمية، وكذلك كونه الوحيد على مستوى العالم الذي يعد فائق الطول.

ويتميز القطن المصري بالعديد من الخصائص التي تجعله مرغوبًا في الأسواق العالمية، وبينها: جودة الألياف حيث تتميز ألياف القطن المصري بجودتها العالية، حيث تكون أطول وأقوى من ألياف القطن الأخرى.