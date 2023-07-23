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«التعليم»: حصص مناهج ريادة الأعمال «زائدة عن النصاب» والواحدة بـ20 جنيها

كتب:

أميرة فكري
03:57 م | الأحد 23 يوليو 2023
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية، باحتساب الحصص الخاصة بمناهج ريادة الأعمال والابتكار والتوجيه والإرشاد المهني فوق الحصص الزائدة عن النصاب، بقيمة 20 جنيها للحصة، في المدارس التي تطبق البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه يتم خصم مبالغ الحصص الزائدة لمناهج ريادة الأعمال والابتكار والتوجيه والإرشاد المهني عن النصاب بقيمة 20 جنيها للحصة، من الاعتمادات المدرجة في الموازنة العامة بالمديريات التعليمية.

 

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بقلم أميرة فكري