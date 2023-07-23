مصدر بـ«التعليم»: الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 الثلاثاء المقبل

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم عن موعد الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع المواد الدراسية، مشيرا إلي أن درجات المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها مطمئنة ومبشرة.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

قال المصدر لـ«الوطن» إن اعمال تصحيح الأسئلة المقالية والموضوعية في جميع المواد الدراسية ينتهي يوم الثلاثاء المقبل، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 ستبدأ مرحلة مراجعة نتائج الطلاب بشكل دقيق، وتسكين درجات الأسئلة المقالية التي يتم تصحيحها في الكنترولات مع درجات البابل شيت، مشددا على أن هذه المرحلة دقيقة وبحاجة لوقت حتى لا يكون هناك أي خطأ، ليحصل كل طالب على حقه كاملا.

نتيجة الثانوية العامة 2023

أشار المصدر إلى أن المرحلة التالية في التصحيح تتضمن رصد وتجهيز الكشوف النهائية لنتيجة الثانوية العامة وتحديد أوائل الثانوية العامة 2023 للشعبتين العلمية والأدبية، استعداداً لاعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس .. سجل الآن

لطلاب الثانوية العامة تم توفير نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس ، علي موقع «الوطن»، حيث يستطيع طلبة الصف الثالث الثانوي الاستعلام عن نتيجة العام الدراسي الحالي لشهادة الثانوية العامة 2022/ 2023 بالدرجات كاملة لجميع المواد الدراسية عقب اعتمادها وإعلانها رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفق الخطوات التالية :-

- الدخول علي نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع الوطن.

- اكتب اسمك رباعي بشكل صحيح.

- اكتب رقم جلوسك وراجعه جيداً .

- اختار الشعبة «العلمية علوم أو رياضة أو الأدبية»

- اكتب البريد الإلكتروني الخاص بك.

- اختار المحافظة .

- اكتب رقم تليفونك .

- اضغط على سجل .