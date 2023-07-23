محافظ مطروح يوجه بإحلال وتجديد شبكة الكهرباء في سيدي براني

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بعمل إحلال وتجديد لشبكة الكهرباء في مدينة سيدي براني، واستكمال جميع أعمال الصيانة للشبكة لتحقيق الاستقرار في التيار الكهربائي لأبناء المدينة الواقعة في قطاع غرب مرسى مطروح ب140 كيلومتر.

وعقد محافظ مطروح، اليوم، اجتماعا في ديوان عام محافظة مطروح مع الأجهزة التنفيذية وناقش عدد من الموضوعات لتطوير الكهرباء والخدمات والبنية التحتية وتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين في مدينة برانى، بحضور العميد ياسر عبد الغنى رئيس مركز ومدينة برانى والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة ومحمود إمبابى مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة، وأعضاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح.

تطوير مدخل مدينة سيدي براني للقادمين من ليبيا

وقال محافظ مطروح إنه جرى مناقشة أهمية الإسراع في تطوير مدخل مدينة سيدي براني الغربي بما يليق بمدخل المدينة كواجهة من الناحية الغربية للقادمين للمحافظة من ليبيا وشمال أفريقيا عبر منفذ السلوم البري، وتيسير حركة السير من المدينة للطريق الدولي الساحلي، حيث وجه المحافظ بسرعة استكمال تطوير المدخل وعمل دورانات وأرصفة تفصل مدخل المدينة عن الطريق الدولي السريع، الذي يربط ما بين مطروح وليبيا.

تركيب محول كهربائي لإنارة قرية أولاد شاهين

كما وجه محافظ مطروح ببيان بسرعة تركيب محول بقرية أولاد شاهين وإنارة القرية لتأمين استقرار التيار الكهربي بالقرية.