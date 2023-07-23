تفاصيل تخفيف أحمال الكهرباء بسبب الموجة الحارة الشديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات المختلفة التي من شأنها أن تسهم في ترشيد الاستهلاك من الكهرباء بوجه عام.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه جرى تخفيف أحمال الكهرباء بسبب الموجة الحارة الشديدة وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية التي أدت لانخفاض ضغوط الغاز فى الشبكات، مشيرا إلى ما يلي:

نفاصيل تخفيف أحمال الكهرباء

- البدء في تخفيف أحمال الكهرباء، من الأسبوع الماضي نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي نشهدها حاليا، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة.

- زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية انعكس أيضا على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في انتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، ما أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء.

- مع انخفاض هذه الضغوط جرى البدء في تخفيف الأحمال حتى يمكن الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز.

- الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب حتى منتصف الأسبوع الجاري، لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز.

- الارتفاع الشديد في درجات الحرارة أحدث تأثيرات كبيرة على عدد من الدول المختلفة.

- نحن حاليا في فترة تخفيف أحمال مؤقتة حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية.