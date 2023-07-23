«التنمية المحلية»: استمرار خطة ترشيد الكهرباء بالمباني الحكومية والشوارع

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك تنسيقًا مع المحافظات وفق آخر اجتماع مجلس المحافظين، لاستمرار تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في المحافظات وتوجد متابعة مستمرة من وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث يتم خفض الاستهلاك في مباني الأحياء والشوارع والإعلانات في الشوارع.

خفض إنارة الشوارع

وقال قاسم، لـ«الوطن»، إنّ الوزارة ملتزمة بكل ما يصدر من تعليمات عن مجلس الوزراء في هذا الصدد من أجل تحقيق الصالح العام، لافتًا إلى تخفيض إنارة الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية بنسبة تصل إلى75% بالتنسيق بما يحقق الصالح العام ودون إضرار بالمواطنين، وأيضا يتم غلق الكهرباء في مباني الأحياء والوحدات المحلية والمديريات الخدمية بالمحافظات عقب انتهاء فترات العمل باستثناء المواقع الحيوية وفق حاجة العمل، علاوة على ترشيد الاستهلاك في أوقات العمل.

المحلات التجارية

وشدد على الالتزام بمواعيد غلق المحلات والمطاعم والمولات التجارية والمقاهي والورش وفق المواعيد الصيفية يساهم بشكل كبير في خفض الاستهلاك، والحد من الضغط على المرافق والخدمات بالمدن والأحياء على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنّ المحافظات والوحدات تتابع قيام المحلات التجارية بخفض الإضاءة القوية الموجودة على واجهتها، فضلًا عن استمرار التزام النوادي ومراكز الشباب وملاعب الكرة بالعمل على ترشيد الاستهلاك للتيار، كما أنّ الوزارة تعمل مع المحافظات على تعميم استخدام الكشافات الموفرة في أعمدة الإنارة بالشوارع، ودعم مبادرات المنشآت الحكومية بترشيد الطاقة.

وفى سياق متصل، تواصل أجهزة محافظة القاهرة العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء حفاظا على الموارد المتاحة وتحقيق التوازن البيئي، وشهد حي شرق مدينة نصر ترشيد الكهرباء بشارع مصطفى النحاس، ومحيط كنيسة العذراء في المنطقة التاسعة، ومحيط مستشفى الماسة في شارع محمد متولي الشعراوي.