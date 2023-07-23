مواعيد انقطاع الكهرباء في مصر.. واستثناء المستشفيات من قرار التخفيف

الحرص على أرواح المواطنين دفع الشركة القابضة لكهرباء مصر، لإصدار بيان تحذيري يوضح مواعيد انقطاع الكهرباء حتى انتهاء فترة تخفيف الأحمال، نتيجة استخدام المواطنين لأجهزة التبريد في المنزل، كالمروحة والتكييف، خلال ذروة الطقس الحار والارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نرصد في التقرير التالي مواعيد انقطاع الكهرباء وفق بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، كما يلي.

مواعيد انقطاع الكهرباء

ذكرت الشركة أنّه سيتم البدء في فصل التيار الكهربائي داخل الشركة أو العقار الذي تقطنه بمده زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها، علما بأنّ موعد انقطاع الكهرباء لن يزيد عن ساعة منذ وقت انقطاع التيار حتى عودته، ولن يكون كل ساعة بل يتم بالتناوب على مدار اليوم.

مواعيد انقطاع الكهرباء بالتناوب

وفي تصريحات تليفزيونية، كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، عن أنّ مواعيد انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال يتم وفق تصنيفات المناطق وبجدول متناوب بحسب الأحمال.

وأشار إلى أنّ هناك منشآت لا يمكن قطع التيار عنها نهائيًا، كالمستشفيات على سبيل المثال لسلامة المرضى داخل الأبنية الصحية، مؤكدا أنّ البرنامج الزمني لتخفيف الأحمال لن يطول، وسيتم حله سريعًا.

حالة الطقس

من جانبها، ذكرت الأرصاد الجوية، أنّ موجة الحر الشديدة مستمرة حتى آخر الأسبوع الجاري، ودرجات الحرارة في أغلب الأنحاء ستتخطى 40 درجة مئوية، وتصل لأكثر من 45 درجة في بعض المناطق.