فريق حبيب الكل بطلا للدوري المصري الممتاز للميني فوتبول

فاز فريق حبيب الكل القليوبية بالمباراة النهائية للدوري الممتازللميني فو تبول، على حساب فريق المدينة المنيا، بأربعة أهداف مقابل هدفين، أدار المباراة طاقم تحكيمي مكون من الحكم سعيد اليماني، والحكم محمد الحسيني والحكم محمد حمو وراقب المباراة الكابتن محمد الخضري

حبيب الكل بطلاً للدوري الممتاز المصري للميني فوتبول

وتوج فريق حبيب الكل القليوبية ببطولة للمينى فو تبول كرة القدم المصغرة، وسلمه أحمد سمير رئيس الاتحادين المصري والعربي للمينى فو تبول، درع الدوري النسخة الثالثة والميداليات الذهبية وقلد فريق المدينة «أ»، وصيف النسخة الثالثة الدوري الممتاز الميداليات الفضية.

حضور الشخصيات الرياضية نهائي الدورس الممتاز للميني فوتبول

حضر المباراة النهائية والتتويج للمراكز الثلاثة الأولى في الدوري الممتاز، للميني فو تبول، العديد من الشخصيات الرياضية، الكابتن محمد الخضري رئيس لجنة المسابقات الرئيسية والكابتن أحمد الشناوي، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، وأيمن بدرة والمهندس جمال شعبان و أيمن الأفندي، واللواء طارق حسن و خالد أبو حلوة، وأحمد نحلة وليد الغندور و محمد إبراهيم، وكوكبة كبيرة من الشخصيات العامة والإعلامين ورؤساء فروع المناطق ومسؤولي الاتحاد ومجلس إدارة فريق حبيب الكل ومجلس إدارة فريق المدينة أ وجماهير الفريقين.

نجاح نهائي الميني فوتبول في ذكري الثورة

وقال أحمد سمير سليمان رئيس الاتحادين العربي والمصري، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن لعبة الميني فو تبول، حققت نجاحا للعام الثالث علي التوالي وانطلاقه من محطة إلى محطة، بعد النجاح الكبير الذي شهده الملعب الرسمي للاتحاد المصري للميني فو تبول ليواكب ذلك الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.