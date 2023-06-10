رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول يدشن فرعا جديدا في دمياط

دشن أحمد سمير سليمان رئيس الاتحادين المصري والعربي للميني فو تبول، «كرة القدم المصغرة»، الفرع الجديد في منطقة دمياط للميني فو تبول، بحضور النائب أحمد البلشي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والرئيس الشرفي لمنطقة دمياط للميني فو تبول.

واعتمد رئيس الاتحادين المصري والعربي، مجلس الإدارة الجديد لمنطقة دمياط، برئاسة الدكتور أسامة الحبشي، ونائب رئيس المنطقة ماهر البيلي والمدير التنفيذي للمنطقة عادل الشرباصي والكابتن أسامة حلمي والإعلامي أحمد مجاهد والإعلامية منة الدسوقي وكامل أعضاء مجلس إدارة المنطقة.

وبدأ الاحتفال بعزف السلام الوطني، أعقبه ما تيسر من القرآن الكريم، ثم كلمة رئيس منطقة دمياط الدكتور أسامة الحبشي الترحيبية برئيس الاتحاد أحمد سمير والحضور ثم كلمة رئيس الاتحادين المصري والعربي للميني فو تبول أحمد سمير سليمان، ثم توجه رئيس الاتحاد أحمد سمير إلى أرض الملعب لإطلاق قطاع البراعم والناشئين في المنطقة بمباراة احتفالية ووجه التحية والسلام على كل اللاعبين صحبة الحضور وأعضاء مجلس إدارة المنطقة والتقاط الصور التذكارية معهم

إطلاق المباراة الافتتاحية

وأطلق الدكتور أسامة الحبشي والكابتن محمد الخضري رئيس لجنة المسابقات الرئيسية، بروتوكول بداية المباراة الاحتفالية، أعقبها قيام رئيس الاتحاد أحمد سمير ورئيس المنطقة الدكتور أسامة الحبشي بضربة البداية إيذانا بإطلاق المباراة الاحتفالية وعلق على المباراة أحمد مجاهد و عقب نهاية المباراة أهدى رئيس الاتحاد اللاعب أحمد يوسف صاحب أول هدف في قطاع البراعم والناشئين الدبوس الشخصي له الذي يحمل شعار الاتحاد تشجيعا وتحفيزا له ولزملائه بحضور النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ.

وأثني نائب مجلس الشيوخ، على مجهودات رئيس الاتحاد أحمد سمير في نشر اللعبة في كل المحافظات المصرية والنجاحات الكبيرة للاتحاد محليا ودوليا بالفوز ببطولة الأمم الأفريقية في نيجيريا والتأهل لكأس العالم بالإمارات العربية المتحدة أكتوبر المقبل والفوز بالمركز الرابع بكأس العالم للسيدات، وكذلك الفوز بالمركز الرابع في كأس العالم للشباب تحت 23 سنة.

وكان النائب أحمد البلشي طالب مجلس الشيوخ و وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي باعتماد كل الملاعب الصغيرة في مصر أن تكون ملاعب ميني فو تبول على القياس الرسمي والدولي في خطة إنشاءات الوزارة للملاعب الجديدة متمنيا التوفيق للاتحاد.