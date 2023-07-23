حملات مشتركة لإزالة الإشغالات والتعديات على الأراضي الزراعية بالإسكندرية

قالت عزة سعد رئيس حي وسط الإسكندرية، إن الحي شارك في مبادرة 100 مليون شجرة وجرى زراعة 10 نباتات اليوكا في مناطق متفرقة على كورنيش الإسكندرية بداية من محطة الرمل وصولا إلى منطقة سبورتنج.

حملة لإزالة الإشغالات

وأشارت عزة سعد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحي شن حملة لإزاله الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بطريق الكورنيش تم خلالها التحفظ على عدد 130 حالة إشغال متنوعة بمشاركة الإدارات المعنية، للمحافظة على الشكل الجمالي لكورنيش عروس البحر الأبيض المتوسط ولتحقيق السيولة المرورية، وإعطاء حق الطريق للمارة.

إزالة التعديات

أوضحت عزة سعد إن الحي شن حملة لإزالة أعمال البناء المخالف بقرية أبيس 8/10 جزء 7 حوشة 5، وأسفرت الحملة عن إزالة سور بالطوب الأبيض بارتفاع 3 متر بمساحة 250 مترا، و لتحفظ على الخلاطة المستخدمة في الأعمال، كما تم رصد أعمال بناء مخالف بشارع البرنس إبراهيم بمنطقة الحضرة القبلية عبارة عن بناء باب بالطوب الأحمر وتمت إزالته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.