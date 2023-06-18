أولياء أمور طلاب الثانوية على كورنيش الإسكندرية: البحر يقلل القلق (صور)

عاش أولياء أمور طلاب مدرسة الأنفوشي الثانوية بنين بالإسكندرية أجواء مميزة، أثناء انتظار أبنائهم الذين يؤدون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023.

وعلى كورنيش الإسكندرية جلست ريهام يسري، ولي أمر، وأمسكت بمصحف تقرأ آيات من القرآن الكريم، في محاولة لتبديد مشاعر الخوف والقلق، آملة أن تمتد يد الله لتقديم العون لابنها خلال الامتحان.

وتقول لـ«الوطن»، إنها حاولت تهدئة نفسها بقراءة القرآن الكريم، لافتة إلى أن التواجد على كورنيش الإسكندرية أعطى الطلاب وأولياء الأمور ميزة حيث الهدوء والطمأنينة أكثر من أي مكان آخر.

تأثير البحر على أولياء الأمور

ووافقتها الرأي دعاء جمال، ولي أمر أخرى، حيث رأت أن التواجد أمام البحر مريح للنفس بشكل كبير، ويساعد على تقليل التوتر، والذي سيتلاشى أكثر بمجرد خروج الطلاب بعد أداء الامتحان دون أي مشاكل.

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 في محافظة الإسكندرية

وانطلق في التاسعة من صباح اليوم، امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 في محافظة الإسكندرية، حيث يؤديه 56579 طالبًا، منهم 23056 للشعبة الأدبية، و21444 للشعبة العلمية، و9845 للرياضيات، و2234 دولي، فيما شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير المناخ الجيد للطلاب.