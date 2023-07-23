تكريم الفنان أحمد سعد من نقابة المهن الموسيقية بتونس ومنحه بطاقة شرفية

كرمت النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة، الفنان أحمد سعد، أثناء زيارته لتونس للمشاركة في فعاليات مهرجان جرش للغناء والموسيقي.

تكريم الفنان أحمد سعد في تونس

شهد حفل تكريم أحمد سعد، كل من النقيب التونسي، ماهر همامي، وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة.

وفي كلمته لوسائل الإعلام، أعرب الفنان أحمد سعد، عن حبه واحترامه للشعب التونسي، وذلك بعد تكريمه ومنحه بطاقة شرفية.

وكان في استقبال أحمد سعد، أثناء حفله، مدير مهرجان قرطاج كمال الفرجاني، وتم إهدائه الورود فور وصوله المطار للترحيب به، واصطحابه لمقر إقامته، وحظى سعد بترحيب واسع من الشعب التونسي الذي حرص على استقباله بشكل يليق به وبنجوميته وإلقاء التحية له والتفاعل معه طوال الحفل.

أحمد سعد يشارك في مهرجان قرطاج

وحرص مدير مهرجان قرطاج الدولي، على تكريم أحمد سعد عن حفله بالأمس بتونس، ونشرت الصفحة الخاصة بالمهرجان، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور التكريم، معلقين: «السيد كمال الفرجاني مدير مهرجان قرطاج الدولي يكرم الفنان أحمد سعد بعد حفله على ركح المسرح الأثري بقرطاج، ليلة 22 يوليو، كما تم تكريمه من قبل نقابة المهن الموسيقية».