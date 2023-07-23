موعد حفل أحمد سعد في العلمين الجديدة.. التذاكر تبدأ من 250 جنيها

قالت سارة سراج، مراسلة قناة إكسترا نيوز، إنّ يوم 27 يوليو في مدينة العلمين الجديدة يشهد حفل الفنان الكبير أحمد سعد، والتذاكر متوفرة الآن على موقع شركة «تذكرتي»، وتبدأ من 250 جنيها، مؤكدة على إقبال المواطنين الكبير في حجز التذاكر.

حضور ضخم لحفل الفنان تامر حسني

وأضافت المراسلة، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن حفل الفنان تامر حسني خلال فعاليات مهرجان العلمين كان كبيرا للغاية، وشهد حضورا ضخما من قبل الجمهور، متابعة: «المواطنون الذين لم يحضروا الحفل شاهدوه من خلال شاشات العرض العملاقة التي كانت متواجدة في الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة».

وتابعت: «الفنان تامر حسني خلال حفل مهرجان العلمين الجديدة قدم عروضا مختلفة وليس فقط تقديم وغناء أعماله الفنية الجديدة والقديمة، وذلك من خلال عروض الجرافيكس فضلا عن طريقة دخول الحفل الجديدة، إذ تقمص وقتها شخصيته في فيلم (تاج)».

حدث هام يوم 12 أغسطس بالعلمين الجديدة

وأكدت: «حدث هام موجود يوم 12 أغسطس في مهرجان العلمين الجديدة، وهو مهرجان الدراما المصرية في نسخته الثانية»، مشيرة إلى أن النسخة الأولى من مهرجان الدراما أقيمت بالعام السابق في مدينة القاهرة.