تعرف على موعد حفل أحمد سعد في العلمين الجديدة (فيديو)

أعلنت إدارة مهرجان العلمين، مساء اليوم السبت، عن موعد حفل الفنان أحمد سعد، ضمن فعاليات المهرجان، حيث من المقرر إقامته بمدينة العلمين الجديدة مساء يوم الخميس 27 يوليو الجاري، علماً بأن حجز تذاكر الحفل سيكون متاحاً عبر موقع «تذكرتي».

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وشهدت فعاليات مهرجان العلمين بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على الصعيد المحلي والأجنبي، وسيقام سباق تراياثلون، مكون من 3 رياضات السباحة - ركوب الدراجات - الجري وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.

وتتضمن الفعاليات أيضا عرض أزياء لـ مايكل سينكو، ومن المقرر أن تشهد الفعاليات في آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.