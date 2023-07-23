شركة كاونسل ماسترز تعلن بدء حجز المرحلة الثانية وتسليم الوحدات خلال 6 شهور

تعلن شركة كاونسل ماسترز بعد نجاح مشروع ممشى اهل مصر المرحلة الاولى بدء حجز المرحلة الثانية وتسليم الوحدات فى خلال ٦ شهور للبدء بالمرحلة الثانية من مشروع ممشى أهل مصر ملك لهيئة المجتمعات العمرانية وهي المسؤولة عن عمليات التطوير، وتم التعاقد مع شركة كاونسل ماسترز لتتولى إدارة الممشى للمرحلة الثانية.

وتم تنفيذ المرحلة الأولى بطول 1.8 كم، تمتد من كوبري 15 مايو، حتى كوبري إمبابة بتكلفة استثمارية تقدر بـ 600 مليون جنيه، وتضم 19 مبنى مختلفًا، تضم 62 محلًا بمساحات مختلفة و5 كافتيريات و5 مطاعم و3 جراجات للسيارات، ومراسي نيلية ومسارح عائمة، ومطاعم وكافتيريات، وخدمات ومنافذ بيع.

أما المرحلة الثانية من الممشى، تبدأ من كوبري 15 مايو حتى كوبري قصر النيل، ومن كوبري إمبابة حتى كوبرى الساحل، بطول 3.2 كم، باستثمارات تتجاوز الـ800 مليون جنيه، وتضم ممشى متدرج بطول 4 كيلو مترات، و19 مبنى ما بين مطعم عائم و3 كافتيريات بمساحات مفتوحة، و63 محلًا تجاريًا و7 مباني خدمات، و9 مدرجات سعة 2552 فردًا، ومسرحين سعة 1700 فرد، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع وتشمل التراسات ونوافير مائية رائعة ويعتبر ممشى اهل مصر وجهه حضارية جميلة على مسطح النيل ومدرج من المناطق السياحية لكل زائر لمصرنا الحبيبة.