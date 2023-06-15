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المجتمعات العمرانية: توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للمدن الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
11:27 ص | الخميس 15 يونيو 2023
جهاز مدينة الشروق يواصل جهوده لتشحير الطرق بالمدينة

جهاز مدينة الشروق يواصل جهوده لتشحير الطرق بالمدينة

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، يرافقه المهندس على سعد، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز، الأعمال الجارية بمشروع تمهيد الطرق بمداخل منطقة الرابية المضافة للمدينة، وذلك في إطار توجهات الدولة لتوفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للمدن الجديدة واستكمالاً لخطة تقنين الأوضاع.

مشروع تمهيد الطرق بمدينة الشروق

وأشاد المهندس كمال بهجات، بتكثيف المعدات والعمالة وزيادة معدلات التنفيذ وانعكاس النتائج الإيجابية للجهد المبذول للأعمال على أرض الواقع وبدء ظهور الصورة الأولية لأحد المدخل خلال المدة القصيرة الماضية، حيث أوضح المهندس علي سعد، أن ذلك جاء نتيجة مضاعفة حجم المعدات والتي تجاوزت 3 أضعاف خطة العمل المستهدفة.

على سعد يشدد على طاقم الإشراف بالاستمرار بنفس وتيرة العمل

ووجه رئيس جهاز مدينة الشروق، طاقم الإشراف والشركة المنفذة بالاستمرار بنفس وتيرة العمل الحالية لتحقيق الخطة المطلوبة في المدة الزمنية المحددة للمشروع.

وفي سياق متصل، أعلن المهندس على سعد، عن قرب الانتهاء من زراعة وتجميل أكبر المتنزهات المفتوحة بالمنطقة الثامنة عمارات بالمدينة وتدعيمها بالأشجار والنجيل الطبيعي ليكون المتنفس في أبهى الصور الحضارية، وذلك في ضوء مشروع استكمال زراعة المسطحات الخضراء بالمنطقة، موضحاً أن مساحة المتنزه تبلغ (6000) متر مسطح تقريباً ويتم أيضاً العمل بالتوازي في زراعة الجزر والحدائق الموجودة أمام العقارات وأن نسبة إنجاز المشروع ككل تتعدى الــ (80%).

ووجه رئيس جهاز مدينة الشروق، بتكثيف الرعاية للمزروعات الجديدة والزراعات السابق تنفيذها بالمنطقة خاصةً والمدينة بصفة عامة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.