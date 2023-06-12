رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

هيئة المجتمعات العمرانية: طرح كافيتريات للمزاد العلني بالمنصورة الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
11:24 ص | الإثنين 12 يونيو 2023
هيئة المجتمعات العمرانية :طرح كافيتريات بالمرحلة الأولى بالمنصورة

هيئة المجتمعات العمرانية :طرح كافيتريات بالمرحلة الأولى بالمنصورة

أكد المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، طرح 2 كافيتريا بالصف الأمامي بمساحة (348م2) بنشاط تأجير شماسي وكراسي ومستلزمات الشاطئ وبيع المأكولات والمشروبات والعصائر، و6 كافيتريات بالصف الخلفي بمساحة (224 م2) للكافيتريا بنشاط بيع المأكولات والمشروبات والعصائر بمنطقة الكورنيش الشرقي بالمرحلة الأولى بالمدينة، وذلك بمقابل الانتفاع لمدة سنتين.

طرح كافيتريات بالمنصورة الجديدة

ولفت رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إلى أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الأربعاء الموافق 21/6/2023 بمقر الجهاز، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

اقرأ المزيد:

«المجتمعات العمرانية» تعلن تفاصيل الأراضي «الأكثر تميزا» بالمدن الجديدة

مدبولي يبحث سبل تحفيز الاستثمار الخارجي في أراضي هيئة المجتمعات العمرانية

«المجتمعات العمرانية» لـ قناة الحياة: بدء حجز الطرح الجديد للوحدات السكنية 15 يناير المقبل

السيسي يطلع على مشروعات «الإدارية» والموقف المالي لـ«المجتمعات العمرانية»

«المجتمعات العمرانية» توضح محظورات حجز أراضي الاستثمار بالمدن الجديدة

«المجتمعات العمرانية» توضح نظام سداد الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة

«المجتمعات العمرانية» تكشف آخر موعد للتقديم لشقق الإسكان المتوسط

«زراعة النواب» تلزم المجتمعات العمرانية بتخصيص متنزهات للكلاب

وزير الإسكان يُصدر حركة تنقلات بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة

خطوات معرفة فرص الاستثمار في أراضي هيئة المجتمعات العمرانية
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.