افتتاح أكبر كرنفال للزهور بحدائق أكتوبر غدا

يفتتح غدا الإثنين، جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر برئاسة المهندس محمد مصطفى رئيس الجهاز، والمهندس عفيفي محمد رئيس مجلس أمناء حدائق أكتوبر، رسميا، كرنفال الزهور بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بخطة الدولة المستدامة 2030، وتزامنا مع الاحتفالات بذكرى ثورة يوليو المجيدة وتماشيا مع المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر ومبادرة 100 مليون شجرة، وفي ضوء مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 واهتمام العالم أجمع بالحفاظ على البيئة.

افتتاح مشروع كرنفال حدائق أكتوبر للزهور بحضور عدد من قيادات الدولة

وأعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر في بيان له مساء اليوم، أن افتتاح مشروع كرنفال حدائق أكتوبر للزهور، يأتي بحضور عدد كبير من قيادات الدولة وأعضاء مجلس النواب وكبار الزوار ونجوم المجتمع ولفيف من الإعلاميين حيث يعتبر كرنفال الزهور من خلال إعداد مشروع كبير تم من خلاله استصلاح قطعة أرض بمساحة كبيرة بالمدينة وتم عمل شبكات مياه ومد خط كهرباء وتجيهزها لتصلح لعمل أكبر معرض للزهور والثقافة الزراعية والبيئية، مشيرا إلى أن رئيس الجهاز رصد مكافآت مالية قدرها 10 آلاف جنيه لأفضل عارض في الكرنفال وسيتم الإعلان عن اختيار الفائز قريبا.

وأوضح الجهاز، أن مشاركة وزراة الزراعة بثلاث منافذ بالإضافة إلى 50 عارضا من المشاتل وشركات الزراعة واللاند سكيب المختلفة وتم منح أرض الكرنفال مجانا للعارضين مقابل عرض منتجاتهم بأسعار مخفضة للأهالي لتشجيع العمالة وفتح مجالات عمل للشباب.

تحويل معرض الزهور إلى متنزة ترفيهي أسري

وأشار إلى تحويل معرض الزهور إلى متنزة ترفيهي أسري بالمدينة لحاجة الأهالي إلى متنفس لهم طوال العام خاصة في فترة الإجازة الصيفية، وعمل منطقة ألعاب الأطفال إلى جانب فتح عدة أفرع من المطاعم والكافيتريات الشهيرة ولاقي الكرنفال إقبالا كبيرا من الأهالي وهناك حالة من التفاؤل بين العارضين لهذا الإقبال الجماهيري.

وأعلن الجهاز، أن الافتتاح الرسمي لكرنفال الزهور بحضور جميع أعضاء مجالس أمناء المدن الأربعة (حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، الشيخ زايد، 6 أكتوبر) ورؤساء ونواب أجهزة مدن الجيل الرابع (جهاز مدينة حدائق أكتوبر، جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، جهاز مدينة الشيخ زايد، جهاز مدينة 6 أكتوبر) وعدد من رجال الدين، والمسئولين ووكلاء وزارت البيئة والزراعة والصحة والتموين والشباب والرياضة والثقافة وغيرهم وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب وممثلي هيئة المجتمعات العمرانية مع حضور إعلامي موسع لعدد من القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية.

ويأتي كرنفال حدائق أكتوبر للزهور برعاية جهاز مدينة حدائق أكتوبر برئاسة المهندس محمد مصطفى ومجلس أمناء المدينة.