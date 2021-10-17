رابط فاتورة التليفون الأرضي اكتوبر 2021 على موقع «المصرية للاتصالات»

تصدر رابط فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021 على موقع «المصرية للاتصالات»، محركات البحث العالمية، بالتزامن مع اقتراب موعد انتهاء مهلة السداد والتي تكون في منتصف كل شهر، إذ يرغب الجميع معرفة قيمة الفاتورة حتى لا ينقطع الإنترنت عن منازلهم، فضلا عن التعرض للعقوبة وفقا للشركة المصرية للاتصالات.

رابط فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021

ويمكن الاستعلام عن سداد الفاتورة، من خلال رابط فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021، باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال الضغط على هذا الرابط من هنـــــا.

- كتابة البيانات المطلوبة منها إدخال كود المنطقة، رقم التليفون الأرضي الخاص بك.

- النقر على أيقونة «اظهر الفواتير»، إذ تظهر قيمة الفواتير التي لم تدفع.

- الضغط على «اختر للسداد» ثم كلمة «ادفع» أعلى الشاشة.

- تظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، فيتم إضافة البريد الإلكتروني، والنقر على «سدد».

- اختيار طريقة الدفع الأفضل لك، سواء بـ«الفيزا أو الماستر كارد».

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي

ومنحت الشركة المصرية للاتصالات لعملائها مهلة شهر لسداد الفاتورة من وقت البدء وذلك حتى يوم 14 أكتوبر، وحال عدم السداد خلال هذه الفترة تتحول خدمة التليفون الأرضي إلى الاستقبال فقط، بحيث لا يمكن للمستخدم إجراء مكالمات، إلا أنّه يتمكن من استقبالها فقط، وأنَّه بعد مرور شهر آخر دون أن يسدد العميل الفاتورة تُرفع الخدمة عنه بشكل مؤقت لحين الدفع، مع تراكم المصروفات الإدارية، وذلك قبل رفع الخدمة بشكل نهائي حال عدم السداد.

غرامة التأخير عن سداد فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021

وتمنح الشركة لعملائها مهلة شهر لسداد الفاتورة من وقت البدء وذلك حتى أسبوعين، وحال عدم السداد خلال هذه الفترة تتحول خدمة التليفون الأرضي إلى الاستقبال فقط، وبعد مرور شهر آخر ولم يسدد العميل الفاتورة ترفع الخدمة عنه بشكل مؤقت لحين الدفع.

كما تفرض الشركة غرامة تأخير المشتركين بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر «بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية».