مصرع شاب سقط من الطابق السادس في حي الزهور ببورسعيد

لقي شاب بمحافظة بورسعيد مصرعه اليوم، إثر سقوطه من الدور السادس بمنطقة السيدة خديجة بنطاق حي الزهور، ووصل إلى مستشفى السلام جثة هامدة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة الزهور تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بتشريحها لمعرفة سبب الوفاة.

بلاغ بسقوط شاب جثة هامدة من أعلى منزله

كان اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط شاب جثة هامدة من أعلى منزله بنطاق حي الزهور، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى السلام.

وانتقل رجال مباحث بورسعيد إلى مستشفى السلام، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب يدعى شريف مجدي عبده، 22 سنة، وتبين أن سبب الوفاة سقوطه من الدور السادس بمنطقة السيدة خديجة بنطاق حي الزهور.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزهور

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزهور، وانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير عن سبب الوفاة وبيان الصفة التشريحية للشاب المتوفى لحين التصريح بدفن الجثة وورود تحريات المباحث الجنائية للوقوف ملابسات الحادث، ولحين التصريح بدفن الجثة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة في قسم شرطة حي الزهور، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.