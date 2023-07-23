أحمد سعد في مؤتمر بمهرجان قرطاج: حب الناس مشروع حياتي

أحيا النجم أحمد سعد حفلا غنائيا بحضور جماهيري ضخم، ضمن فعاليات الدورة 57 من مهرجان قرطاج الدولي في تونس؛ إذ وصل الفنان إلي تونس برفقة مدير أعماله أندرو داوود، ومنظم الحفلات المصري تامرعبدالمنعم.

أحمد سعد: جمهور قرطاج أحلى جمهور في الكون

وعقب الحفل، عقد «سعد» مؤتمرا صحفيا مع الإعلام التونسي، أكد خلاله احترامه لتونس وإعلامها، قائلا: «مشروع حياتي كلها هو إن الناس هتحبك قد إيه عشان تقدر تقدملهم وجبة ويقدروا يثقوا فيك، النهارده أنا جيت قدام أحلى جمهور في الكون.. الجمهور التونسي».

أحمد سعد يشارك في مهرجان قرطاج

وحرص مدير مهرجان قرطاج الدولي، على تكريم أحمد سعد عن حفله بالأمس بتونس، ونشرت الصفحة الخاصة بالمهرجان، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور التكريم، معلقة: «السيد كمال الفرجاني، مدير مهرجان قرطاج الدولي، يكرم الفنان أحمد سعد بعد حفله على ركح المسرح الأثري بقرطاج، ليلة 22 يوليو، كما جرى تكريمه من قبل نقابة المهن الموسيقية».