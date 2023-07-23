شروط سجدة التلاوة وأفضل دعاء يقال بها.. مجمع البحوث الإسلامية يجيب

تلقى مجمع البحوث الإسلامية، سؤلا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يقول: «ماحكم سجود التلاوة؟ وماذا أقول فيه؟».

وأجاب المجمع على هذا السؤال الخاص بسجود التلاوة، مؤكدا أن سجود التلاوة سُنة مؤكدة على الراجح من أقوال العلماء، وبخصوص ما يقال في سجود التلاوة فإن المسلم يقول فيه: « سبحان ربي الأعلى» ثلاث مرات.

ماذا نقول في سجود التلاوة

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز للمسلم أن يردد في سجود التلاوة العديد من الأدعية، ومنها «اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين» رواه مسلم. و«اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وامح عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها نيلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام».

شروط سجود التلاوة

وكانت دار الإفتاء المصرية، أوضحت، عبر موقعها الرسمي، بأن سجود التلاوة هو سنة مؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويُشترط لصحة سجدة التلاوة أن يكون مؤديها طاهرا في الثوب والمكان والبدن، واستقبال القبلة وستر العورة، بالإضافة إلى أن تكون السجدة للتلاوة واحدة بين تكبيرتين، وعلى المأموم متابعة إمامه في فعلها وتركها.

وأوضحت الإفتاء أنه في حال عدم توافر هذه الشروط، فإنه لا تصح صلاة التلاوة لأنها في معنى الصلاة، مستشهدا بما رواه النبي الكريم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ -وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: يَا وَيْلِي- أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ» رواه مسلم.

كما استهدت الإفتاء أيضا بما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ؛ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ».