واعظة بالأوقاف لقناة الناس: موقف الرسول في الهجرة النبوية يعلمنا حب الوطن

بيّنت الدكتورة وفاء عبد السلام، الواعظة بوزارة الأوقاف، موقف النبي محمد عندما ودع مكة في الهجرة النبوية وكيف علم الأجيال من بعده درسا غاليا في حب الوطن حين وقف على مشارف مكة وقال «والله إنك لأحب أرض الله إلي، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك قهرًا ما خرجت».

وفاء عبد السلام: النبي محمد يعلمنا حب الوطن

وأضافت «عبد السلام» خلال استضافتها ببرنامج «البيت» تقديم الإعلامية سالى سالم على شاشة «قناة الناس» اليوم الأحد، أنَّ رسول الله يعلمنا حب الوطن وقال «أحب أرض الله إلى.. شوف بيعلمنا قيمة حب الوطن، وبيقول كان ممكن يبقى فيها رغم كل الآلام والإيذاء التي تعرض لها، لكن أهلها أجبروه على الخروج منها».

5 ضروريات في الإسلام.. تعرف عليها

وتابعت الواعظة بوزراة الأوقاف، «في الإسلام هناك 5 ضروريات، هم حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ العقل، وبعض العلماء قالوا هم 6 أهم حفظ الوطن لأنه بدون الوطن لا نستطيع الحفاظ على الضروريات الخمس».