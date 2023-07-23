التصريح بدفن شخصين لقيا مصرعهما أثناء التنقيب عن الآثار في الإسماعيلية 

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية اليوم الأحد بدفن شخصين شخصين لقيا مصرعهما خلال التنقيب عن الآثار في احدي المناطق الزراعية قرب محور 30 يونيو.

وانتدبت جهات التحقيق في الإسماعيلية، مفتش الصحة لمعاينة الجثامين في ثلاجة مجمع الإسماعيلية الطبي، للتأكد من عدم وجود اي شبهة جنائية في وفاتهما ووفاتهما بسبب انهيار الحفرة وتسليم الجثامين لذويهما بعد تسلم تقرير المعاينة.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال أحد الأشخاص تم التحفظ عليه، بعد ضبطه في مكان الحادث ومناقشته حول قيامه برفقة الضحايا بالتنقيب عن الأثآر، بالاتفاق مع مالك الأرض الزراعية وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

استخراج الجثامين بعد 36 ساعة من البحث

ونجحت جهود قوات الإنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية بالتعاون مع مركز ومدينة أبوصوير، في استخراج الجثامين متوفيين ونقلهما بسيارات الإسعاف إلى المستشفي لحين انتهاء التحقيقات.

واسفر الحادث عن وفاة كلا من «السيد.ف.ع» 20 سنة بدون عمل مقيم أبوتاري بدائرة مركز أبوصوير، و«محمد. ف. م» 45 سنة عامل بناء مقيم البلابسة بدائرة مركز أبوصوير بسبب انهيار الحفرة.

وبحسب تحريات المباحث الجنائية فان الضحايا حاولا التنقيب عن الآثار بأرض المزرعة المشار إليها على مساحة حوالى 5 أفدنة وانهالت الرمال عليهما في حفرة بعمق حوالي 23 مترا تقريباً بقطر 2 متر.