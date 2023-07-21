إغلاق شارع رئيسي في الإسماعيلية لإنشاء شبكة لصرف الأمطار

تشهد محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إغلاق شارع السلطان حسين بشكل كامل بالتزامن مع إكمال شبكة الصرف بميدان الممر بقلب مدينة الإسماعيلية.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومنطقة القناة إنه سيتم إغلاق شارع السلطان حسين بدءا من الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ولحين انتهاء أعمال الصيانة.

وأضاف البيان الرسمي المنشور على الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الإغلاق سيتم في الاتجاه للقادمين من شارع محمد علي إلى نفق جمال عيد الناصر.

إنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار في ميدان الممر

كان اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وجه مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار من النفق في فصل الشتاء بسبب تراكمها بشكل كبير وإغلاق النفق بشكل كامل في فصل الشتاء.

تطوير شبكة الطرق

وتشهد محافظة الإسماعيلية في الفترة الحالية رفع كفاءة عدد من الطرق الرئيسية والفرعية بينها الطريق الدائري بمدخل المدينة وشارع رئيسي بمنطقة أرض الجمعيات وطريق 24 أكتوبر.

وقال المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق في الإسماعيلية إن تطوير الطريق الدائري شمل إنشاء شبكة جديدة لصرف الأمطار مما منع تكدس مياه الأمطار في فصل الشتاء قبل شهور قليلة.

وأضاف الشيمي لـ«الوطن» أن الإسماعيلية شهدت أكبر عملية رصف وتطوير للطرق في المحافظة بينها تطوير منطقة المحطة الجديدة وإنشاء شبكة جديدة للصرف بها مشيرا إلى أن المنطقة لم يتم تطويرها قبل سنوات طويلة.