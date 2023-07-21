إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي

أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي قرب مدخل مدينة الإسماعيلية، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

وتلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية «ر ي ق 2349»، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر حادث الإسماعيلية عن إصابة إبراهيم عبود السيد، 25 سنة، مقيم بمركز الحسينية في محافظة الشرقية، بكدمة بسيطة بالساقين، والسيد محمد السيد، 34 سنة، مقيم بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وفارس محمد محمد، 23 سنة، مقيم بنفس العنوان.

وقالت مصادر طبية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، والإصابات عبارة عن كدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسم دون وجود إصابات خطيرة.

انقلاب سيارة على وصلة أبو سلطان

وكانت قد تعرضت سيارة ملاكي، صباح أمس، للانقلاب على وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة، ونقلوا على إثرها إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.