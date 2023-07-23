صحة مطروح: تقديم 128 ألفًا و 319 خدمة للمواطنين ضمن مبادرة 100 يوم صحة (صور)

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، تقديم 128 ألفًا و319 خدمة حتى الآن في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، في يومها التاسع والعشرين، التي جرى إطلاقها الأحد 25 يونيو الماضي على مستوى الجمهورية.

تقديم الخدمات الصحية للمواطنين

وتابع وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الأحد، عمل الفرق الطبية بعدد من العيادات المتنقلة والنقاط الثابتة والمنافذ المستحدثة، وتأكد خلالها من انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية 100 مليون صحة، التي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وعمل الحملات التوعوية والتثقيفية صحياً للمواطنين، من خلال انتشار فرق التواصل المجتمعي، والثقافة الصحية، والإعلام والتربية السكانية، وفرق مكافحة التدخين، متابعاً مؤشرات التردد على العيادات، والتأكد من التسجيل الإلكتروني للمواطنين المترددين على المبادرة الرئاسية، على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان.

تكثيف الأعمال التوعوية للمواطنين

وحرص «سالم»، على التحدث مع المترددين على أماكن تقديم خدمات مبادرة 100 يوم صحة ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من الفرق الطبية والتحدث مع فرق التثقيف الصحي لتكثيف الأعمال التوعوية وزيادة عدد المترددين، حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة 128 ألفا و319 خدمة في المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة من خلال مبادرة 100 يوم صحة بمحافظة مطروح خدمة منذ إطلاق المبادرة.

أقرب مستشفى للتدخل الطبي

ولفت الدكتور أحمد عماد منسق المبادرات ببيان إلى أنه يتم توجيه المواطن المتردد على المنافذ الطبية إلى أقرب عيادة طبية متنقلة في حال الاحتياج لتدخل طبي، أو إلى أقرب مستشفى، مؤكدًا التنسيق المستمر والدائم بين جميع المنافذ الطبية وسيارات العيادات الطبية المتنقلة وغرفة الإسعاف والمراكز الطبية والمستشفيات القريبة، من خلال شبكة واحدة، في إطار الحرص على سرعة الاستجابة للمواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.

خدمات المبادرة

واستعرض «سالم»، تقريرا مفصلا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، والقوافل والطبية، وعيادات تنظيم الأسرة، والتطعيمات الروتينية، وحملات التوعية التي قدمتها حملة «100يوم صحة» للمواطنين منذ إطلاقها.